Šéfka americké Sněmovny Nancy Pelosiová zaslala prezidentu Trumpovi dopis, ve kterém ho pozvala, aby 4. února 2020 přednesl svojí výroční zprávu o stavu země. Učinila tak dva dny poté, co jej Sněmovna obžalovala z porušení ústavy ve dvou bodech. (NBC)

JUST IN: Speaker Pelosi invites President Trump to deliver State of the Union address on Feb. 4, 2020. pic.twitter.com/L1B0YfTMw5

— NBC News (@NBCNews) December 20, 2019