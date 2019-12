Biatlonistka Markéta Davidová obsadila třetí místo v závodě světového poháru ve francouzském Le Grand Bornand. V tomto sprintu zvítězila Norka Eckhoffová, na druhém místě skončila Francouzska Brasaizová. (IBU)

