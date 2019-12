Mezinárodně uznávaná libyjská vláda dohodu ratifikovala už ve čtvrtek. Turecký viceprezident Fuat Oktay ji označil dohodu za historickou a uvedl, že Ankara je tak připravena k možnému vyslání jednotek do Libye. Takový krok znepokojuje zejména Rusko, uvedla agentura Reuters.

Zájmy Turecka a Ruska se střetávají i v Sýrii, kde Ankara podporuje protivládní islamisty, zatímco Rusko stojí za režimem sekulárního autokrata Bašára Asada a pomohlo mu získat v tamější válce iniciativu.

Turecko a Libye uzavřely celkem dvě dohody – jednu o vojenské spolupráci a druhou o hranicích ve východním Středomoří, jímž si strany v moři vymezily výlučné ekonomické zóny. Tou první dohodou Ankara znepokojila zejména Rusko, tou druhou vyvolala spor s Řeckem, řeckou částí Kypru a s Egyptem kvůli zónám průzkumu a těžby ropy a zemního plynu ve východním Středomoří.

Dohoda o vojenské spolupráci má Sarrádžově vládě pomoci v boji proti východolibyjským jednotkám polního maršála Chalífy Haftara. Obě strany konfliktu mají i přes zbrojní embargo OSN vojenskou podporu jiných států. Turecko podporuje Sarrádžovu vládu, zatímco Egypt, Jordánsko či Spojené arabské emiráty podle nedávné zprávy expertů OSN podporují Haftara. Podle neoficiálních zdrojů podporuje Haftara také Rusko.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan tento měsíc prohlásil, že jeho země zváží vyslání vojáků do Libye, až o to bude požádána. Dohady, že to bude brzy, v pátek podpořil prohlášením, že Ankara už nebude mlčet o ruských žoldnéřích v Libyi podporujících Haftara. Erdogan a ruský prezident Vladimir Putin se sejdou začátkem ledna v Turecku a očekává se, že by mohli hovořit i o tomto tématu. (ČTK)