Americká policie zadržela více než 230 podezřelých členů mezinárodního gangu MS-13. Operace je výsledkem více než dva roky trvající investigativní práce tamní protidrogové agentury a detektivů, kteří při zásahu zajistili i několik kilogramů drog. Práci úřadů pochválil prezident Donald Trump. (AFP)

We are getting MS-13 gang members, and many other people that shouldn’t be here, out of our Country! https://t.co/Cfk4iIBVTQ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2019