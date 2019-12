Rekordní vlna veder zhoršila situaci v Austrálii, která se potýká se stovkami rozsáhlých požárů. Město Sydney sužuje toxický kouř. „Jde o katastrofické podmínky, kdy se oheň může rozšířit ve velmi krátkém čase,“ řekl premiér Nového Jižního Walesu Gladys Berejiklian. (AFP)

VIDEO: Australia, volunteer firefighter Andrew Moyle wishes for just two things: rest and rain pic.twitter.com/RXFwFP9cU9

— AFP news agency (@AFP) December 21, 2019