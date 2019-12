Republikánská kongresmanka Liz Cheneyová vyzvala Donalda Trumpa, aby před dnešní návštěvou tureckého prezidenta Erdogana zajistil vyhoštění jeho bodyguardů. Ti při minulé Erdoganově návštěvě Bílého domu zbili americké demonstranty.

.⁦@SecPompeo⁩ must ensure any ⁦@RTErdogan⁩ thugs who attacked American protestors during Erdogan’s last visit are denied entry into the US, & expel any who are here.

We will not tolerate violence against peaceful protestors. #ThisisAmerica https://t.co/iiVHl2zRlg

— Liz Cheney (@Liz_Cheney) November 11, 2019