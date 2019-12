Komentář Martina Gromana: Pokud vám přijde konzum dnešních předvánočních příprav poněkud bizarní, není to ani zdaleka nic proti tomu, jak jsme se chystali na příchod mesiáše před 70 lety. Akorát to byl mesiáš dost odlišný od toho v jesličkách. O to však bizarnější.