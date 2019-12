Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell „bude bojovat“ za to, aby Unie přijala ekvivalent Magnitského zákona vůči představitelům Číny zodpovědným za masivní porušování lidských práv v Sin-ťiangu .

Borrell to přislíbil na včerejším emočně vypjatém zasedání Evropského parlamentu, kde dcera na doživotí uvězněného ujgurského akademika Ilhama Tohtiho Jewher přijala jménem svého otce Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Europoslancům řekla, že netuší, kde a v jakých podmínkách jejího otce vězní a zda je ještě vůbec naživu.

„Nikdo nerozporuje právo kterékoli země přijmout legitimní opatření k boji proti terorismu a zajištění bezpečnosti. Ale v našich očích se v Sin-ťiangu uplatňovaná politika jeví neúměrná prohlašovanému cíli boje proti terorismu a extremismu,“ cituje Borrella deník South China Morning Post, který zprávu přinesl.

USA už kvůli situaci v Sin-ťiangu zavedly cílené sankce proti 28 čínským subjektům a minulý týden Sněmovna reprezentantů schválila Senátem navržený zákon, který by měl umožnit další sankce.

Systém EU je podle Borrella „jiný. Snažím se (ho) vylepšit a spustit iniciativu, která by nám umožnila schválit něco jako ekvivalent Magnitského zákona. Potřebuji k tomu jednotný souhlas Rady (EU). Budu za to bojovat“.

„Všichni absolvovali“

Vládní Komunistická strana Číny trvá na tom, že internační zařízení v Sin-ťiangu nejsou žádné koncentrační tábory, ale převýchovně-vzdělávací centra. A tento měsíc náměstek tajemníka KS Číny a guvernér Sin-ťiangu Šohrat Zakir prohlásil, že všichni v těchto centrech již „absolvovali“ (rozuměj byli propuštěni).

Že se internační tábory v Sin-ťiangu postupně vyprazdňují, je fakt. Deníku N to potvrdili výzkumníci, kteří situaci v Sin-ťiangu monitorují. Jenže podle Gene Bunina, zakladatele Databáze sinťiangských obětí, režim lidi z koncentračních táborů převáží do vězení nebo za otrockou prací do továren, včetně těch ve vnitřní Číně.

Sin-ťiang navíc zdaleka nejsou jen koncentrační tábory. Drakonická represivní politika dopadá na menšinové národnosti plošně a jejich základní lidská práva jsou porušována na každodenní bázi, neustálým sledováním počínaje a nucenými sňatky nebo odebíráním dětí konče.