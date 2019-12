Narazila tím na fakt, že ve vedení Spojených států nikdy nestála žena. Její reakce vyvolala v publiku mohutný potlesk.

Warrenové je letos 70 let a v době inaugurace by jí bylo 71. Jejím kolegům Berniemu Sandersovi je 78, Joeu Bidenovi a Michaelu Bloombergovi je 77. Ti by byli v době inaugurace ještě starší.

Nejstarším inaugurovaným prezidentem je současný šéf Bílého domu Donald Trump, kterému bylo při nástupu do funkce 70 let. (CBS)