V centru Moskvy nedaleko Ljubljanky, kde sídlí ruské tajné služby FSB, neznámý muž střílel ze samopalu. Na místě je několik mrtvých. Podle očitých svědků byli útočníci tři.

Video of apparent shooting in central Moscow near FSB headquarters just now. Shooter has apparently barricaded himself in a nearby building pic.twitter.com/KipLm1uXiH

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) December 19, 2019