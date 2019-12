Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za absolutně nepřijatelné, aby Rusko jakkoli mluvilo do rozhodnutí o zařazení 21. srpna mezi české významné dny. Uvedl, že Rusové ukradli českému národu 21 let svobodného života, je nutné si to připomínat.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) by od ruské strany očekával vzhledem k událostem roku 1968 více pokory. Spolupráci mezi státy podle něj nepřispívá snaha o přepisování dějin. Tiskové oddělení ruského ministerstva zahraničí ve středu uvedlo, že zařazení dne mezi významné sotva přispěje ke spolupráci mezi zeměmi. Vyjádření Moskvy kritizují také opoziční politici.

Česko si bude 21. srpen připomínat jako Den památky obětí invaze v roce 1968 a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Novelu zákona předložilo devět desítek poslanců ze všech klubů kromě KSČM, počátkem prosince ji schválil Senát a prezident Miloš Zeman ji minulý týden podepsal.

„Je absolutně nepřijatelné, aby nám Rusko jakkoliv mluvilo do našeho rozhodnutí. Všem je jasné, co se v srpnu 1968 stalo. Byla to invaze ruských vojsk, s nevinnými civilními oběťmi a český národ z ní dodnes má trauma. Rusové mu tenkrát ukradli 21 let svobodného života. A my si to rozhodně musíme důstojně připomínat,“ napsal ČTK Babiš.

„Vzhledem k tomu, co se v roce 1968 stalo, bych od ruské strany očekával více pokory. Jestli něco nepřispívá ke spolupráci mezi oběma státy, tak je to snaha o přepisování dějin,“ uvedl Hamáček. Ruský postoj kritizovalo také ministerstvo zahraničí, ministr Tomáš Petříček (ČSSD) se k česko-ruským vztahům chce podrobněji vyjádřit v 16:30 na tiskové konferenci v Černínském paláci.

Vyjádření ruského ministerstva považuje za nepřijatelné, necitlivé a arogantní vůči obětem okupace předseda opoziční ODS Petr Fiala. „Rusko nejen tímto krokem vědomě vytváří tlak na Českou republiku a zhoršuje vzájemné vztahy. Ukazuje se znovu, jak je pro nás životně důležité, že jsme součástí západních struktur a máme tak garantovanou naši bezpečnost a suverenitu,“ uvedl ve vyjádření pro ČTK.

Slova ministerstva jsou podle šéfa KDU-ČSL Marka Výborného jasným důkazem ruské snahy přepisovat historii a dezinterpretovat moderní dějiny. „Srpen 68 byla okupace a jasný útok na nezávislý stát. Rusko by mělo mlčet nebo lépe se omluvit obětem jejich agrese. ČR je suverénní stát a nikdo nám nebude diktovat, koho z obětí můžeme a koho ne uctít. Jen to potvrzuje důležitost návrhu KDU-ČSL na zavedení tohoto dne jako významného dne v našem kalendáři,“ poznamenal. Hlavním předkladatelem zákona byl lidovecký poslanec Jiří Mihola.

„Dobré spolupráci mezi oběma státy především neprospívá, když jedna ze stran strká nos, kam nemá. Popírání historie je ruská oblíbená disciplína. Jsem rád, že zařazení 21. srpna 1968 mezi významné dny ještě posílí uvědomění si této historické skvrny našich vzájemných vztahů,“ uvedl předseda STAN Vít Rakušan.

„Okupace Sovětskou armádou v roce 1968 byla agresí a porušením mezinárodního práva. Česká republika má svrchované právo uctít si oběti této agrese a nikdo nemá právo to jakkoliv negativně komentovat, neboť to byli naši občané,“ poznamenal šéf SPD Tomio Okamura.

„Ruská diplomacie nás nabádá, abychom nevzpomínali na rok 1968 a ‚otočili‘ list. Něco takového se naopak stát nesmí a už vůbec ne v situaci, kdy Rusové chtějí okupanty oslavovat jako válečné veterány. Nejen, že nesmíme zapomenout, ale musíme si také uvědomit, že se nezměnili,“ napsala na Twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. (ČTK)