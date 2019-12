https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-podepsal-sest-zakonu-15218

Základní rodičovský příspěvek vzroste od ledna o 80 000 korun na 300 000 korun. V případě vícerčat se rodičovská zvýší ze současných 330 000 korun na 450 000 korun. Novelu, která to předpokládá, dnes podepsal prezident Miloš Zeman.

O jeho podpisu informoval na hradním webu prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Některé rodiny s dětmi do čtyř let věku ale na vyšší příspěvek nedosáhnou. Senátoři za opoziční KDU-ČSL proto chtějí zákon napadnout u Ústavního soudu jako diskriminační.

Vyšší příspěvek budou dostávat podle předlohy rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek k lednu ještě pobírat. Přesná částka bude záviset v těchto případech na předchozím příjmu a na potomkově věku, tedy na počtu měsíců, které zbývají do čtvrtých narozenin dítěte.

Sněmovní opozice a Senát neuspěly při schvalování novely s návrhy, aby zahrnula také rodiče dětí mladších čtyř let, kteří již příspěvek v dosavadní výši vyčerpali. Jde přibližně o 70 000 rodin z celkového počtu asi 350 000 rodin.