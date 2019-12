Libanonský premiér Saad Harírí není kandidátem na předsedu v nové vládě. Uvedl to v prohlášení s tím, že se bude účastnit konzultací, ze kterých by nový premiér měl vzejít. Harírí neřekl, koho na post nominuje. On sám na funkci rezignoval po protestech proti korupci, země se nachází v nejhorší ekonomické krizi po roce 1990. (Reuters)