Boris Johnson si vyfotil selfie telefonem Huawei, všimla si média. A to krátce poté, co řekl, že jeho vláda vykáže čínskou firmu ze zakázek na sítě 5G. Technologie Huawei jsou zapádními tajnými službami označovány za bezpečnostní riziko. (Bloomberg)

Thank you to Phillip and Holly at @thismorning – a good opportunity to talk more about our exciting vision for the country #GetBrexitDone pic.twitter.com/IoFuW1mscO

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 5, 2019