Evropský parlament požaduje okamžité a bezpodmínečné propuštění ujgurského akademika Ilhama Tohtiho. Uvedl to předseda EP David Sassoli při dnešním slavnostním předávání letošní Sacharovovy ceny, která byla Tohtimu za jeho boj za práva Ujgurů udělena v říjnu.

Ocenění převzala akademikova dcera Jewher Ilhamová, protože Tohti je od roku 2014 v čínském vězení.

„Abych vám řekla pravdu, nevím, kde teď můj otec je,“ řekla Ilhamová, která již několik let žije ve Washingtonu. Do Číny se prý nejspíš už nikdy nepodívá a pravděpodobně se tak už nesetká se svými nejbližšími. Europoslancům poděkovala za to, že upozornili nejen na aktivity jejího otce, ale také na těžký úděl jejího etnika. „Ujgurové dnes v Číně nemají žádnou svobodu,“ prohlásila.

Sassoli označil Ujgury za velký národ se silnou vlastní identitou, který ale v posledních letech čelí stálé perzekuci. Podle EP jsou v táborech, které Čína označuje za převýchovné, vězněny miliony příslušníků této převážně muslimské menšiny žijící v severozápadní provincii Sin-ťiang. Zde se prý musí zříkat své víry a kultury.

Tohtiho považuje Sassoli za hlas umírněnosti a sbližování mezi Ujgury a většinovou čínskou populací. Vedle výzvy k jeho propuštění vyjádřil stejný apel směrem k dřívějším laureátům Sacharovovy ceny, kteří jsou aktuálně za mřížemi. Týká se to například některých členů demokratické opozice ve Venezuele. Předseda EP se ve svém projevu konkrétně obrátil na šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella se žádostí, aby v tomto směru učinil vše, co je v jeho silách.

Tohti byl čínskou justicí označen za extremistu a separatistu a doživotní trest si odpykává na neznámém místě, uvedla Ilhamová. Čínská vláda podle ní nemá zájem o dialog s ujgurskou menšinou, který prosazoval. „Věřím, že můj otec je naživu,“ dodala.

Aktivista oceněný europarlamentem za svobodu myšlení působil v minulosti jako profesor ekonomie na pekingské univerzitě Min-cu specializované na etnické menšiny a vždy vystupoval jako otevřený kritik restriktivní politiky čínské centrální vlády v provincii Sin-ťiang. Nezávislost Sin-ťiangu nicméně na rozdíl od některých svých radikálnějších krajanů nikdy nežádal. Za své dlouholeté úsilí o zlepšení situace Ujgurů letos obdržel i Cenu Václava Havla za lidská práva, kterou uděluje Parlamentní shromáždění Rady Evropy. (ČTK)