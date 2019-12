Končí přetahovaná o rodičovský příspěvek. Vláda poprvé po dvanácti letech odsouhlasila zvýšení z 220 na 300 tisíc korun, a to pro novorozence a rodiny s dětmi do čtyř let. O navýšení bude rozhodovat věk dítěte a předchozí příjmy.