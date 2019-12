Záchranná loď Ocean Viking ve Středozemním moři vzala na palubu dalších 90 migrantů. Celkem tak veze 215 lidí, kteří se ocitli v nouzi cestou z Afriky do Evropy. Zatím není jasné, kde budou moci migranty vysadit, EU se nedohodla na pravidlech pro přerozdělování migrantů.

BREAKING! Relief onboard #OceanViking as 90 people are rescued from a rubber boat in distress, located following a search effort which lasted almost 24 hours. Survivors report having left Libya on Tuesday night: 2 days at sea before they were finally spotted 82 NM from the coast. pic.twitter.com/TgviPOn7C0

— MSF Sea (@MSF_Sea) November 21, 2019