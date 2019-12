Europoslanci téměř dvě hodiny řešili zneužívání dotací. Požadují zveřejnění závěrů komise o Babišovi

Eurokomisař pro rozpočet Johannes Hahn, který odpovídal na dotazy unijních poslanců, ale opakoval, že Evropská komise závěry auditu zveřejnit zatím nemůže: „My jako Evropská komise jsme reagovali rychle, přišli jsme s auditem, teď máme za úkol přejít k činům… vše ale chvilku trvá, jsme nuceni řídit se pravidly.“

Rozpravu europoslanců otevřela svými dotazy předsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu Monika Hohlmeierová, která také jako první zmínila jméno Andreje Babiše a apelovala na jednotný výklad střetu zájmů v rámci EU. Několik unijních poslanců také žádalo, aby se podobnými kauzami zabývala v budoucnu první evropská veřejná žalobkyně, Hahn ale vysvětlil, že její úřad začne fungovat až v listopadu 2020, a současnými kauzami se proto nebude moci zabývat. Eurokomisař zároveň řekl, že využije podněty poslanců k přípravě budoucího regulačního opatření v případě konfliktu zájmů, které by mělo být součástí příštího víceletého rozpočtu EU na roky 2021–2027.

Evropská komise poslala v listopadu do Prahy finální verzi auditní zprávy, která zkoumala čerpání dotací z fondů EU společnostmi, které jsou spojené s firmou Agrofert. Podle zprávy, kterou získal Deník N, Komise konstatovala, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů, protože na holding, který vložil do svěřenských fondů, má stále vliv. Český premiér to ale odmítá a tvrdí, že převodem své firmy splnil všechny podmínky, které na něm vyžaduje zákon. Česká republika by podle auditu měla Evropské unii vracet stovky milionů korun.

Evropská komise by nyní měla poslat ministerstvu pro místní rozvoj český překlad auditní zprávy. Praha pak bude mít dva měsíce na reakci, teprve poté může Brusel řízení uzavřít.