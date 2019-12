Exprezident je nyní v Dubaji a je podle všeho těžce nemocen, takže se nečeká, že se do Pákistánu vrátí, aby se mohl před soudem hájit.

Mušaraf se k moci dostal při vojenském převratu v roce 1999 a v roce 2014 byl obžalován z vlastizrady. Před třemi lety odcestoval za účelem lékařské péče do Dubaje a do vlasti se již nevrátil. Soud ho označil za člověka na útěku před spravedlností.

Podle listu Dawn se soudci shodli, že Mušaraf porušil ústavu v roce 2007. Tehdy odvolal vysoce postavené soudce a vyhlásil výjimečný stav. Bývalý prezident veškerá obvinění odmítá jako politicky motivovaná.

Před několika dny poslal do Pákistánu video, jež natočil na nemocničním lůžku a v němž proces vedený proti němu označil za nepodložený. „Bojoval jsem za svou zem. Je to případ, v němž jsem nebyl vyslyšen a v němž jsem se stal obětí,“ řekl. Jeho právník Achtar Šáh sdělil, že mu dnes Mušaraf poslal vzkaz, v němž říká, že je „připraven odjet do Pákistánu, ale lékaři mu to nepovolí“. Nabídl prý také, že soud osloví prostřednictvím videa, ale tato žádost nebyla přijata.

Člen nejvyššího soudu Hamíd Alí Chán verdikt uvítal. „Poprvé v dějinách Pákistánu soudní dvůr potrestal vojenského diktátora,“ řekl.

Ministryně informací Firdús Ášik Avánová řekla novinářům, že premiér Imran Chán chce rozsudek detailně prověřit a až pak se k němu vyjádřit. Chán, který má dobré vztahy s armádou, se má vrátit do vlasti z ciziny ve středu. Armáda se zatím nevyjádřila, ministr obrany Parvíz Chattak řekl, že má Mušaraf právo se odvolat.

Zástupkyně Mušarafovy Všepákistánské muslimské ligy soud kritizovala, protože podle ní nesplnil podmínky právního řízení a neumožnil přítomnost právníků strany.

SAE a Pákistán neuzavřely dohodu o vydávání svých občanů a agentura AP napsala, že není pravděpodobné, že bude Mušaraf v Dubaji zatčen.

Mušaraf Pákistánu vládl v letech 1999 až 2008. Poprvé odjel do exilu roku 2008, po pěti letech se ale vrátil, aby kandidoval ve volbách. Volební komise mu však kandidovat neumožnila a politik byl zatčen. Od té doby setrvával převážně v domácím vězení ve své luxusní vile na předměstí Islámábádu. (ČTK)