Lionel Messi vyhrál pošesté cenu Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Útočník Barcelony v anketě novinářů francouzského časopisu France Football předčil druhého Virgila van Dijka z Liverpoolu a třetího Cristiana Ronalda z Juventusu.

