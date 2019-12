Sněmovní kontrolní výbor se dnes mimořádně sejde k auditní zprávě Evropské komise o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Plénum o prověrce jednalo před dvěma týdny. Debatu přerušilo do doby, než audit probere kontrolní výbor.

Sněmovna dala výboru čas do konce ledna. Jeho schůze byla svolána na žádost části členů.

Opozice chce ve Sněmovně prosadit výzvu vládě, aby přestala vyplácet dotace firmám někdejší Babišovy skupiny Agrofert. Měla by od něj také vymoci vrácení neoprávněně poskytnutých příspěvků. Česko by údajně mohlo přijít o 285 milionů korun. Babiš několikrát zdůraznil, že se žádné dotace vracet nebudou. ODS navíc požaduje zřízení komise, která by kontrolovala vládu v tom, jak naloží se závěry auditorů.

Evropská komise už v jarní předběžné zprávě konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na skupinu Agrofert, byť ji už dřív vložil do svěřenských fondů. Podle dostupných informací i závěrečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje. Úřady audit oficiálně nezveřejnily, odvolávají se na jeho důvěrnost. (ČTK)