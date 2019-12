Pohledem Ludvíka Hradilka: Je to osm let, co zemřel Václav Havel. „Tiše, jako když zhasne svíčka,“ řekla pak sestra Veritas, která byla v tu chvíli s ním. Na mnoha místech se tak dnes scházeli lidé, aby svíčku znova zapálili. Tu je pár míst z Prahy.