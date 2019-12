Američané na mnoha místech v USA včera demonstrovali na podporu impeachmentu Donalda Trumpa. V Atlantě, Los Angeles i New Yorku na slavném náměstí Times Square lidé provolávali hesla o tom, že ani prezident není nad zákonem. (Reuters)

Times Square impeachment protest. A fair size crowd, considering its been cold and raining all day. #ImpeachmentEve Great banner, btw. pic.twitter.com/y3szTxq5Jj

— Jeremy J. Simmons (@authorjerm) December 17, 2019