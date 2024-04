Na vrcholcích Jeseníků připadlo do dnešního poledne až sedmnáct centimetrů sněhu. Zimní počasí vydrží na horách podle meteorologů do pondělního rána. Sněžit by mělo ještě během dneška i v neděli, dohromady by mohlo připadnout v nejvyšších polohách až třicet centimetrů sněhu.