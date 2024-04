Do Egypta se vrátil fragment sochy zobrazující hlavu faraona Ramsese II. Ten byl ukraden na přelomu 80. a 90. let, objeven při prodeji v Londýně v roce 2013 a nakonec zabaven a vrácen Egyptu loni ve Švýcarsku. Až nyní dorazil do muzea v Káhiře. Ramses byl nejdéle vládnoucí faraon z let 1279–1213 př. n. l. (RTE)