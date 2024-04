Feri míří k odvolacímu soudu, zítřejší verdikt bude pravomocný

Exposlanec Dominik Feri míří k odvolacímu soudu, zítřejší verdikt už bude pravomocný. Odvolal se proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 3, který ho za dvě znásilnění a jeden pokus o něj odsoudil ke třem rokům vězení nepodmíněně.

Odvolala se i zmocněnkyně obětí Adéla Hořejší, a to proti výši odškodnění, kterou prvoinstanční soud obětem přiznal.

Feri byl uznán vinným ze všech tří skutků, které mu obžaloba kladla za vinu.

V prvním případě ho vinila z toho, že znásilnil dívku, které tehdy bylo 17 let. Mladá žena měla s exposlancem schůzku ve vinárně, poté se přesunuli k němu domů, kde na ni podle žalobkyně začal naléhat. Dívka proto chtěla odejít. Při odchodu jí Feri podle Gřivnové nabídl pití, po kterém si dívka už měla pamatovat jen útržky toho, jak leží s Ferim na posteli a on jí zasouvá prsty do pochvy. Donutil ji prý také k orálnímu sexu. Státní zástupkyně uvedla, že žena s exposlancovým chováním vyjadřovala nesouhlas.

Ve druhém případě měla tehdejší politická hvězda naléhat na osmnáctiletou dívku ve svém bytě a násilím ji donutit k pohlavnímu styku. Podle obžaloby Feri spáchal znásilnění souloží. Do jeho bytu se měli společně s jeho přáteli odebrat po koncertu v Lucerně. I tentokrát žena podle žalobkyně jeho chování od začátku odmítala. Měla ho prosit, aby toho nechal.

Třetí čin, tedy pokus o znásilnění, podle státní žalobkyně spáchal v Poslanecké sněmovně, kde Feri poškozené nabídl místo stážistky. Gřivnová popsala, že tehdejší poslanec dívku začal osahávat na prsou a pozadí a snažil se jí sahat mezi nohy. I tato žena podle ní dávala slovně najevo nesouhlas.

Dominik Feri konstantně vinu popírá.