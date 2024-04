Nejdražším obrazem vydraženým v ČR je nově Kupkovo Početí za 126,5 mil. Kč

V sobotu 20. dubna se otevřou brány jedné z nejstarších světových uměleckých přehlídek, benátského bienále. Česko zastoupí žirafa Lenka od Evy Koťátkové, Slovensko Oto Hudec s příběhy tisíciletých stromů z celého světa. Znovuotevřený česko-slovenský pavilon by se do dvou let měl dočkat celkové rekonstrukce.