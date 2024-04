Zemřel emeritní člen Opery Národního divadla Miroslav Švejda, držitel Thálie

Zemřel tenorista Miroslav Švejda, dlouholetý člen Opery Národního divadla (ND). Bylo mu 84 let. Za celoživotní mistrovství v opeře získal v roce 2017 Cenu Thálie a před čtyřmi lety byl uveden do Síně slávy Národního divadla.

Tenorista Miroslav Švejda převzal cenu za celoživotní mistrovství v opeře na galavečeru v pražském Národním divadle. Foto: Vít Šimánek, ČTK

O jeho sobotním úmrtí dnes informovalo ND na webu.

Švejda se narodil v prosinci 1939 v Brně. Svůj lyrický tenor si vytříbil především na italské hudbě a brzy se propracoval k širokému repertoáru, který zahrnoval významné role světové i české operní literatury, počínaje tvorbou barokní a klasickou, přes hudební díla 19. a 20. století až po současnou produkci.

Členem souboru Opery ND byl Švejda od roku 1969. Ve stálém angažmá byl do poloviny roku 2004 a posléze ještě od října 2004 do června 2005.

V ND zpíval téměř všechny úlohy smetanovské, dvořákovské a janáčkovské. V díle Bohuslava Martinů vynikl jako Michel v Juliettě a Manolios v Řeckých pašijích, jednou z jeho vrcholných rolí byl i Stravinského Oidipus. Spolupracoval často s televizí a rozhlasem. Působil i na operních scénách a koncertních pódiích řady hudebních evropských center. (ČTK)