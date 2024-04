Stovky lidí dnes před Rudolfinem v Praze demonstrovaly za podporu Palestiny

Stovky lidí se dnes odpoledne sešly před pražským Rudolfinem, aby demonstrovaly za podporu Palestiny. Lidé upozorňovali na utrpení civilistů v Pásmu Gazy, protestující požadovali například ukončení izraelských útoků nebo klid zbraní.

Po vystoupení několika řečníků dav s transparenty a vlajkami vyrazil na pochod přes Smetanovo nábřeží a Národní třídu na Václavské náměstí. Na protest i pochod dohlíželi uniformovaní policisté. Podobnou akci na podporu Palestiny uspořádala iniciativa Ne našim jménem! poněkolikáté.

Protestující se začali scházet před 13:00 na Náměstí Jana Palacha, nesli si palestinské vlajky a transparenty s hesly jako ‚Free Palestine‘ nebo ‚From the river to the sea, Palestine will be free‘ (Od řeky k moři Palestina bude svobodná). Na sobě měli šátky, kterým se říká ‚palestina‘.

Na protestu vystoupili jako řečníci představitelé občanských iniciativ, které protest pořádají. Mezi nimi jsou iniciativy Ne naším jménem, Prague 4 Palestine Youth, Přátelé Palestiny nebo Palestinský klub. Podle iniciativ média a politici projevují vůči situaci v Gaze apatii.

Dále uvedli, že nesouhlasí s postojem české vlády a politických představitelů, kteří podporují stát Izrael. „Jejich (českých politiků) přetrvávající bezpodmínečná podpora státu Izrael a zavírání očí před lidským utrpením palestinských civilistů představuje v kontextu pokračujících masakrů páchaných izraelskou okupační armádou naprosté morální selhání,“ uvedli pořadatelé.

Ozbrojenci Hamásu 7. října zaútočili na Izrael a podle izraelských úřadů zabili 1200 lidí a asi 250 jich unesli do Gazy. Na 130 z nich stále zadržují, několik desítek rukojmích zřejmě už v zajetí zemřelo. Izrael po říjnovém útoku zahájil bombardování a pozemní útoky v palestinském Pásmu Gazy. Izraelská ofenziva si podle Reuters dosud vyžádala nejméně 34 097 mrtvých a 76 980 zraněných z řad Palestinců. (ČTK)