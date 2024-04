Hamás: USA daly finanční pomocí Izraeli zelenou k další agresi vůči Palestincům

Palestinské teroristické hnutí Hamás kritizovalo Spojené státy za vojenskou pomoc Izraeli, kterou americká Sněmovna reprezentantů schválila v sobotu. Informovala o tom dnes agentura AFP.

Podle Hamásu tak dala „zelenou“ izraelské vládě k „pokračování agrese“ vůči Palestincům. Stejně se už v sobotu vyjádřila Palestinská autonomie, kterou vede palestinská strana Fatah, jež má dlouholeté spory s Hamásem.

„Tato podpora, která porušuje mezinárodní právo, je licencí a zeleným světlem pro sionistickou extremistickou vládu (Izraele) pro pokračování její brutální agrese proti našemu lidu,“ uvedlo hnutí Hamás v prohlášení. „Považujeme tento krok za potvrzení oficiální americké spoluúčasti a partnerství ve vyhlazovací válce vedené fašistickou okupační armádou proti našemu palestinskému lidu v Pásmu Gazy,“ dodal Hamás, který vyvolal tuto válku 7. října útokem na Izrael, který si vyžádal na 1200 obětí.

Mluvčí šéfa Palestinské autonomie Mahmúda Abbáse, která sídlí na okupovaném Západním břehu Jordánu, už v sobotu podle AFP řekl, že americké peníze „mohou vést k tisícům palestinských obětí v Pásmu Gazy a na Západním břehu“ a odsoudil to, co označil za nebezpečnou eskalaci.

Naopak izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu Spojeným státům za schválení finanční pomoci pro Izrael poděkoval a uvedl, že tento krok ochrání západní civilizaci. Podle izraelského ministra zahraničí Jisraele Kace přijetí zákona mimo jiné vysílá jasný signál nepřátelům Izraele.

Dolní komora Kongresu v sobotu po měsících sporů schválila další pomoc pro zajištění bezpečnosti Ukrajině, Izraeli a Tchaj-wanu v celkové výši 95 miliard dolarů (2,25 bilionu korun). Izrael má dostat podle serveru The Times of Israel (ToI) 17 miliard dolarů na vojenskou a obrannou pomoc a dalších devět miliard má jít na humanitární pomoc v Pásmu Gazy a dalších regionech zmítaných válkou. Podle serveru ToI je konečné rozhodnutí stran rozdělení těchto peněz na humanitární pomoc na Bílém domě, očekává se, že asi dvě miliardy by měly jít do Gazy.

V sobotu schválený zákon podle ToI také zakazuje financovat Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA), který byl dosud největším poskytovatelem pomoci v Gaze, než Izrael zahájil tažení za jeho rozpuštění. Izrael kritizuje úřad UNRWA dlouhodobě a letos ho obvinil, že nejméně 30 jeho zaměstnanců se podílelo na útoku Hamásu na Izrael 7. října. Některé země kvůli tomuto podezření zastavily úřadu UNRWA pomoc, část z nich ji ale už obnovila. (ČTK)