Rusko by v nadcházejících týdnech mohlo vystupňovat útočné operace a raketové a dronové údery na Ukrajinu, aby využilo období, než do země dorazí nová americká vojenská pomoc. Podle listu Ukrajinska pravda to ve své pravidelné analýze napsal americký Institut pro studium války (ISW).

V sobotu americká Sněmovna reprezentantů po měsících vnitropolitických sporů přijala návrh zákona o vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 60,8 miliardy dolarů (1,44 bilionu korun). Než bude pomoc dodána, musí návrh zákona ještě schválit americký Senát a podepsat prezident Joe Biden. Vzhledem k tomu a k logistickým krokům spojeným s vysláním pomoci na ukrajinskou frontu se nová podpora na ukrajinském bojišti podle deníku neprojeví ještě několik týdnů.

„Situace na frontě se proto v té době bude pravděpodobně nadále zhoršovat, zvlášť pokud ruské jednotky zesílí útoky, aby využily omezené doby před příchodem nové americké pomoci,“ píše se ve zprávě ISW.

Podle amerického institutu je již nyní na některých místech bojiště patrné zintenzivnění ruských operací, které podle ISW souvisí s abnormálně suchým jarním počasím a také s nedostatkem zbraní a munice ukrajinské armády.

Institut pro studium války ale současně uvádí, že ruské jednotky za posledních šest měsíců dosáhly na ukrajinském bojišti pouze taktických úspěchů a není pravděpodobné, že by se jim podařilo prolomit frontovou linii.

Rusové přesto mohou zaznamenat operačně významné zisky, přičemž lze předpokládat, že upřednostní oblasti, kde se ukrajinská obrana zdá být relativně křehká, například západně od Avdijivky, nebo oblasti, kde jsou ruské jednotky v dosahu operačně významných cílů, jako je město Časiv Jar.

„Hrozba operačně významného ruského postupu v nadcházejících týdnech přetrvává, i když ukrajinské velení může nyní cítit větší volnost podstoupit krátkodobá rizika s ubývajícími zásobami, aby takovému postupu zabránilo, když ví, že brzy dorazí další materiál,“ podotýká ISW.

Dá se také předpokládat, že vzhledem ke schválení americké pomoci Ukrajině ruské velení zváží změny ve svých plánech na rozsáhlou ofenzivu, kterou se chystá zahájil v červnu, píše ISW. Ukrajina by však do června měla být v podstatně lepší pozici než nyní, dodává institut. (ČTK)