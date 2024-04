Galerie hlavního města Prahy se omluvila divákům i umělci Davidu Černému za vyhrocené ukončení páteční debaty v ČT, kde padla hrubá slova. „Jsme si vědomi, že tento způsob komunikace nepatří do veřejného média, nicméně v atmosféře útoků a nactiutrhání se dá lidsky pochopit,“ píše ve vyjádření.

V pátečním pořadu Události, komentáře na programu ČT24 Marie Foltýnová, která vede agendu veřejné plastiky v Galerii hlavního města Prahy (GHMP), mluvila k tématu instalace plastik Davida Černého na fasádě rekonstruovaného obchodního domu Máj.

Pořadu se účastnil i David Černý. „Došlo k velice vyhrocené debatě, kdy ji umělec napadal a choval se k ní neuctivě,“ píše GHMP v tiskové zprávě.

„Debata o nových vstupech do tohoto chráněného prostoru má být věcná a konstruktivní. V tomto případě nejde o boj mezi novým a starým, jde o to, abychom staré doplňovali novým a vhodným,“ komentuje galerie s tím, že návrh Davida Černého působí nadrozměrně a svým zoomorfním tvaroslovím disharmonicky vůči postfunkcionalistické budově. Na těchto místech by mělo podle GHMP docházet k co nejširšímu konsensu.

„Věříme, že k takové debatě ještě dojde za mnohem klidnější atmosféry. Výročí vstupu České republiky do NATO je jistě důležitý milník pro naši zemi, snad by se našlo pro připomenutí tohoto významného kroku naší historie i jiné místo s odpovídajícím historickým kontextem,“ dodává galerie.