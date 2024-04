Ve Velkém Boru na Klatovsku se konal už osmý ročník protestní akce Den proti úložišti. Lokalita nedalekého Březovského potoka je jednou z vytipovaných lokalit, kde by úložiště jaderného odpadu mohlo stát. Místní jsou ale proti.

Protestovalo se i na dalších místech, kde by mohlo úložiště stát. Podle mluvčího Platformy proti hlubinnému úložišti a starosty Horažďovic Michaela Formana přišly na akci zhruba dvě stovky lidí. Boj proti úložišti i přes dílčí neúspěchy bude pokračovat, řekl ČTK.

Požadují souhlas obce pro umístění úložiště

Obyvatelé obce Velký Bor i obcí v okolí chtějí, aby pro umístění úložiště byl nezbytný souhlas obce, v jejímž katastru bude úložiště nakonec stát. S tím se ale zatím nepočítá. V únoru schválený zákon o umístění a vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu stanoví, že o jeho umístění nakonec rozhodne vláda, ale po předjednání s dotčenými obcemi, kterým kabinet může stanovit kompenzace. Zákon však obcím nedává možnost vetovat stavbu úložiště na jejich území.

„Je to pro nás velké zklamání a některé obce to berou skutečně jako podraz, protože tato vláda na začátku deklarovala, že by chtěla posílit práva obcí, což se ale nestalo,“ řekl Forman.

Další výhradou je vágní formulace v zákoně

Další výhradou je formulace v zákoně, která říká, že stát by se mohl domluvit na odškodnění pro obce, kde nakonec úložiště bude. To je podle obcí ovšem zcela vágní formulace a platforma požaduje, aby byla kompenzace jasně stanovená zákonem. Podle Formana je sice v únoru schválený zákon prohranou etapou, ale obce, kterým hrozí, že se u nich úložiště postaví, chtějí za svá práva bojovat dál. Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 55 členů – 38 měst a obcí a 17 spolků.

Snížení počtu území zvažovaných pro úložiště z devíti na čtyři vloni schválila vláda. V seznamu zůstaly z Vysočiny Hrádek a Horka a lokality Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku. Úložiště, v němž mají být v hloubce půl kilometru uložené tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, se má v Česku začít stavět v roce 2050.

Protesty se konaly i na jiných místech

Protestní akce se dnes konaly i na dalších místech, o kterých se uvažuje jako o lokalitě pro budoucí úložiště. Někde ale zasáhlo počasí. Například symbolický úklid odpadu poblíž plánovaného úložiště jaderného odpadu v lokalitě Janoch u Temelína se dnes nekonal. Akci nedaleko Nové Vsi na Českobudějovicku organizátorka Kateřina Vernerová ze Sdružení Satis kvůli nepříznivému počasí přesunula na příští sobotu. (České noviny)