„Obohatí to ještě víc USA a zničí Ukrajinu, způsobí to více mrtvých Ukrajinců vinou kyjevského režimu,“ okomentoval rozhodnutí americké sněmovny o pomoci Ukrajině mluvčí ruského prezidenta Peskov.

Kremelský mluvčí rovněž komentoval rozhodnutí USA o konfiskaci ruských aktiv ve prospěch Ukrajiny. Pokud se tak podle Peskova nakonec skutečně stane, způsobí to „nenapravitelné škody image USA, donutí to mnohé investory zachraňovat své prostředky, protože nedotknutelnost soukromého vlastnictví bude porušena, tím spíš nedotknutelnost státního vlastnictví“. Peskov také varoval Ameriku, že na takový krok Rusko odpoví, a to způsobem, který bude odpovídat jeho zájmům. (TASS)