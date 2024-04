Venezuelská opozice oznámila společného kandidáta do prezidentských voleb, které se v této jihoamerické zemi konají 28. července. Stal se jím kariérní diplomat Edmundo González. Ve volbách bude hlavním soupeřem autoritářského prezidenta Nicoláse Madura.

Maduro se chystá obhajovat už třetí mandát. Informoval o tom dnes server BBC Mundo.

„Od teď se musíme všichni, kdo chceme změnu v naší zemi, spojit. Brzy zveřejníme základní linie kampaně, která bude vítězná,“ řekl Omar Barboza, výkonný šéf největší opoziční aliance Jednotná demokratická platforma (PUD). Oznámil také, že opoziční politik Manuel Rosales, guvernér venezuelského státu Zulia, který se koncem března registroval jako prezidentský kandidát jedné ze stran PUD, se kandidatury vzdá a podpoří Gonzáleze.

Čtyřiasedmdesátiletého Gonzáleze PUD zaregistrovala koncem března provizorně a do dneška se podle volebních pravidel mohla rozhodnout pro změnu. PUD se snažila původně do voleb vyslat svou šéfku Maríu Corinu Machado, která v říjnu vyhrála opoziční primárky. Nejvyšší soud jí ale v lednu potvrdil zákaz ucházet se patnáct let o veřejné funkce, který má od loňska a který opozice považuje za politicky motivovaný. Zákaz výkonu veřejných funkcí dostali za Madurovy vlády i další opoziční lídři v zemi.

Opozice se snažila místo Machady na poslední chvíli v březnu zaregistrovat osmdesátiletou historičku Corinu Yoris, která mohla být jedinou ženou mezi prezidentskými kandidáty. I jí režim registraci znemožnil.

Edmundo González Urrutia podle deníku El País začínal jako diplomat koncem 70. let na ambasádě ve Spojených státech. V letech 1991 až 1993 byl velvyslancem Venezuely v Alžírsku a od roku 1999 byl velvyslancem v Argentině v prvních letech vlády prezidenta Huga Cháveze. Diplomatickou službu skončil v roce 2002, kdy po vlně protivládních demonstrací a stávek armáda Cháveze sesadila. Po dvou dnech ho ale jeho příznivci dostali zpět do úřadu.

Nyní jedenašedesátiletý Maduro, někdejší řidič autobusu caracaské MHD, se k moci dostal v roce 2013 díky tomu, že si ho před smrtí v roce 2013 vybral za svého nástupce Chávez. Mnoho takzvaných chavistů ale v posledních letech Madurovu autoritářskou vládu kritizovalo, a proto řada z nich emigrovala, aby neskončila ve vězení.

Poslední prezidentské volby se ve Venezuele konaly v roce 2018, ale velká část opozice je bojkotovala jako nedemokratické. Proto také v lednu 2019 parlament, ovládaný tehdy opozicí, neuznal nový Madurův mandát a stanovil jako prozatímního prezidenta svého tehdejšího předsedu Juana Guaidóa. Ten byl pak tři roky opozicí i řadou států uznáván za prozatímní hlava Venezuely s nadějí, že se mu podaří přimět Madura k odstoupení a svobodným volbám. Jelikož se mu to ale nedařilo, venezuelská opozice, kterou Guaidó načas nebývale sjednotil, se nakonec opět rozklížila a opoziční sněm loni v lednu Guaidóovu vládu odvolal. (ČTK)