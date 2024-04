V Jeseníkách připadlo zhruba sedmnáct centimetrů sněhu

Na vrcholcích Jeseníků připadlo do dnešního poledne až sedmnáct centimetrů sněhu. Zimní počasí vydrží na horách podle meteorologů do pondělního rána. Sněžit by mělo ještě během dneška i v neděli, dohromady by mohlo připadnout v nejvyšších polohách až třicet centimetrů sněhu.

Řekl to dnes Tomáš Ostrožlík z ostravského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Sníh je však mokrý a drží se až nad hranicí 1000 metrů nad mořem, nezpůsobil dnes tak ani potíže na silnicích. Podle provozovatelů středisek v Jeseníkách si ho zatím neužijí ani běžkaři. (ČTK)