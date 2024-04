Na Ukrajině zahynul po útoku dronu válečný reportér ruského listu Izvestija

Na jihovýchodní Ukrajině v pátek údajně zahynul válečný reportér ruského listu Izvestija Semjon Jeremin. List o tom informoval na Telegramu. Podle něj zemřel 42letý novinář na následky zranění, která utrpěl při útoku ukrajinského dronu.

Ukrajina se podle agentury Reuters ke zprávě nevyjádřila.

Podle Izvestiji její válečný zpravodaj zahynul v ukrajinské Záporožské oblasti, jejíž část Rusko okupuje. Jeho poslední reportáž se věnovala ruskému pohledu na dronovou válku s Ukrajinou, dodal deník.

Rusko před více než dvěma lety napadlo na příkaz prezidenta Vladimira Putina Ukrajinu a obsadilo část jejího území, stále okupuje rozsáhlé oblasti na jihu a východě země. Jeremin psal pro list Izvestija o válce od jejího počátku, sledoval mimo jiné vývoj bojů o města Mariupol, Marjinka či Vuhledar.

Kvůli intenzivním dronovým útokům a ostřelování – a rovněž omezením uvaleným na práci novinářů na obou stranách tisíc kilometrů dlouhé fronty – je informování o válce na Ukrajině velmi nebezpečné a velmi složité, napsala k tomu agentura Reuters. Podle nevládní organizace Výbor na ochranu novinářů zahynulo od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 v bojích nejméně patnáct žurnalistů.

Zpravodajství o válce na Ukrajině, které je dostupné čtenářům v Rusku, navíc ovlivnila skutečnost, že krátce po zahájení invaze na Ukrajinu schválili ruští zákonodárci trestní odpovědnost za publikaci toho, co státní moc v Rusku označí za dezinformace a lživé zprávy o ruské armádě, za diskreditaci ozbrojených sil a za výzvy k sankcím. Hrozí za to trest až patnáct let vězení. Moskva také zablokovala řadu zahraničních i opozičních ruských médií, webových stránek i některé západní sociální sítě. (ČTK)