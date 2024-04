Městem vlastněná Sušická nemocnice koncem května po několika letech obnoví chirurgické operace. Nemocnice se dohodla s pojišťovnou na provádění takzvané jednodenní chirurgie.

Na počet výkonů nemá stanovený limit, do konce roku by mohli lékaři provést až 150 zákroků, řekl dnes ČTK ředitel Roman Vanžura.

Zdravotnické zařízení se dlouhodobě potýkalo s problémy i kvůli nedostatku personálu, už několik let se také řeší, kdo bude nemocnici provozovat. Problémy vedly v roce 2020 k uzavření lůžkové chirurgie, loni na začátku roku skončila i lůžková interna. V nemocnici nyní funguje nepřetržitá chirurgická ambulance, interní ambulance, oddělení následné péče, rehabilitace a komplement s laboratořemi, sonem a rentgenem.

„O jednodenní chirurgii se v Sušici mluví možná deset let. Já jsem nastoupil loni v říjnu a zahájil jsem jednání. Podařilo se dát dohromady zdravotnický tým. Od roku 2021 jsme měli kladné stanovisko na jednodenní chirurgii z výběrového řízení. Jednal jsem s pojišťovnami a protože jsme splnili personální a technické požadavky, můžeme od 1. května provozovat jednodenní chirurgii. První operace by měla být 26. května,“ řekl ředitel a lékař Vanžura. V nemocnici by se podle něj mohly provádět operace obecné chirurgie, například operace kýl, křečových žil, hemoroidů či laparoskopické operace žlučníku. „Máme představu, že letos bychom mohli do konce roku provést 100 až 150 operací a uvidíme, jak se to všechno rozjede a jak nás budou vyhledávat pacienti. Budou tu operovat i lékaři, kteří mají úvazky jinde, ale tady mají třeba ambulanci a budou si chtít své místní pacienty odoperovat tady,“ uvedl ředitel.

Ředitel VZP Zdeněk Kabátek tento týden řekl, demografický vývoj bude vyžadovat více lůžek následné a dlouhodobé péče a že při budoucích úpravách sítě nemocnic bude VZP zohledňovat využití kapacity lůžek na odděleních (tzv. obložnost), počty klíčových zdravotních výkonů nebo dostupnost v čase a v kilometrech i dostupnost moderních metod. Zohledňovat bude i regionální specifika. Zmínil přímo Sušickou nemocnici, kde se akutní péče změní v jednodenní a následnou.

Nemocnice se podle Vanžury zároveň přihlásila do výběrových řízení na jednodenní chirurgii v dalších oborech. Uspěla zatím pouze v gynekologii, neuspěla v plastické chirurgii a v ortopedii. „Budeme zvažovat, zda bychom v gynekologii časem také nespustili jednodenní výkony. Další obory budeme dál zkoušet,“ řekl ředitel.

Nemocnice má moderní zařízení, včetně dvou vybavených operačních sálů. Zůstala zde i řada sálových a anesteziologických sester. Kromě jednodenní chirurgie v nemocnici funguje ještě následná péče. Je zde 114 lůžek, na 80 má nemocnice smlouvy s VZP. Podařilo se zvýšit obložnost těchto lůžek, kterých je s ohledem na potřebu regionu vhodné mít 80 až 90. Zbývající lůžka by se podle Vanžury mohla časem změnit na sociální.

Na chod nemocnice jedenáctitisícové město ročně doplácí 30 milionů korun. Radnice roky jednala s Plzeňským krajem a chtěla, aby ji provozoval. Radnice a hejtmanství ale nenašly shodu na formě. Kraj byl ochotný nemocnici bezúplatně převzít a provozovat v síti svých nemocnic. Město naopak tvrdilo, že se nemůže jen tak vzdát půlmiliardového majetku a chtělo nemocnici kraji dát do bezúplatného pronájmu. Letos v únoru městští zastupitelé neschválili smlouvu o převzetí. Argumentovali například tím, že z partnerství s krajem pro město nevyplývaly žádné výhody, žádné zlepšení dosavadního stavu. Obávali se také, že by kraj negarantoval ani udržení 24hodinového provozu chirurgické ambulance, pochybnosti měli i o zachování pohotovosti. (ČTK)