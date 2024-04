Připomínku 81. výročí vypuknutí povstání v židovském ghettu ve Varšavě poznamenal incident. Když se izraelský velvyslanec Jakov Livne chystal položit květiny k památníku, u pomníku se objevil muž s palestinskou vlajkou. Dva další muži se mu vlajku snažili vytrhnout.

Následovala potyčka, na místě zasahovala policie, uvedl list Gazeta Wyborcza na svém webu.

„Policisté, kteří byli na místě, zasáhli proti muži (s vlajkou),“ potvrdil policejní mluvčí Jakub Pacyniak. Dotyčný muž podle něj hovořil polsky. Policisté o incidentu sepsali protokol, ale organizátoři slavnosti nepodali žádné oficiální oznámení.

„Ten pán chtěl cosi předvést, ale naštěstí policie velice rychle zareagovala a ta situace se dál nevyvíjela. Hodně lidí si ani neuvědomilo, že se něco stalo,“ řekla deníku Magdalena Borkowská z židovského spolku. Sama neví, zda a jak spolek bude reagovat, nejprve si to musí prodiskutovat.

Dnešní akce ve Varšavě, které začaly v poledne spuštěním sirén, se konaly na počest stovek mladých Židů, kteří se v roce 1943 ve Varšavě chopili zbraní, aby bojovali proti nacistické přesile. Letošní oslavy se obešly bez proslovů politiků, projev o hrdinství židovských bojovníků a odvaze civilistů přednesl herec Andrzej Ferenc.

Povstání v ghettu bylo namířeno proti deportacím desetitisíců jeho židovských obyvatel do vyhlazovacích táborů, ačkoli boj proti přesile jednotek SS byl od počátku prakticky beznadějný.

Varšavské ghetto zřídili na podzim 1940 němečtí okupanti. Na malém prostoru žilo zhruba 450 000 lidí. V roce 1942 začali nacisté s jejich deportacemi do vyhlazovacích a pracovních táborů. Jenom od července do září bylo odvlečeno nebo zavražděno 250 000 až 280 000 lidí. Když 19. dubna 1943 do ghetta vpochodovaly jednotky SS, propuklo povstání slabě ozbrojeného hnutí odporu. Boje pokračovaly až do poloviny května. Zabito nebo deportováno do koncentračních a vyhlazovacích táborů během nich bylo více než 56 000 Židů.

V Polsku, kde za války zahynulo skoro 3,2 milionu Židů, má téma holokaustu silný politický náboj. Práce historiků, jako je Barbara Engelkingová, Jan Grabowski nebo Jan Tomasz Gross, totiž ukázaly, že zatímco tisíce Poláků riskovaly své životy, aby pomohly židovským sousedům, tisíce jiných se na jejich pronásledování podílely, někteří kvůli vlastnímu obohacení. Mnoho Poláků tyto závěry odmítá. (ČTK)