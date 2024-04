Světová zdravotnická organizace (WHO) dostala informaci o prvním případu nákazy člověka virem ptačí chřipky A(H9N2) ve Vietnamu. Nákaza byla potvrzena 9. dubna, napsala organizace v prohlášení.

Riziko, které tento virus představuje pro obyvatelstvo, nicméně organizace vyhodnotila jako nízké.

Pacient trpící chronickým onemocněním byl přijat na jednotku intenzivní péče letos 21. března. Ve stejný den mu byl odebrán vzorek z dýchacích cest, který byl pozitivní na chřipku, a následně bylo potvrzeno, že se jedná o virus ptačí chřipky typu A(H9N2), napsala WHO na svých internetových stránkách.

Vietnamské úřady zjistily, že dotyčný bydlí v blízkosti drůbežího trhu, kde se denně před jeho domem obchoduje s drůbeží. Od 15. dubna nebyly hlášeny žádné nové případy s respiračními příznaky u kontaktů pacienta ani ohniska v komunitě, kde nemocný bydlí.

Jedná se o první nákazu člověka virem ptačí chřipky A(H9N2) hlášenou ve Vietnamu. Infekce člověka způsobená novým podtypem viru chřipky A je událostí, která má potenciálně velký dopad na veřejné zdraví, a proto musí být oznámena WHO. Na základě dostupných informací nicméně WHO vyhodnotila riziko, které tento virus představuje pro obyvatelstvo, jako nízké, dodala zpráva na stránkách WHO.

K dnešnímu dni bylo Světové zdravotnické organizaci od roku 2015 celosvětově nahlášeno 99 případů infekce ptačí chřipkou A(H9N2) u lidí, včetně dvou úmrtí. (ČTK)