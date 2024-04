Soud v německé spolkové zemi Porýní-Falc dnes poslal na 12 let do vězení a pak na neurčitou dobu do speciálního zařízení muže, který loni unesl a znásilnil desetiletou dívku. Případ vyvolal diskuzi o nuceném nasazování elektronických náramků sexuálním delikventům.