Válek: Ukrajinci za černý kašel v Česku nemohou

Donald Trump na své síti Truth Social napsal, že přežití a síla Ukrajiny „jsou důležité i pro nás“. V příspěvku jinak píše o tom, že Evropa by měla vyrovnat pomoc Kyjevu, kterou poskytují USA, protože pro ni by to mělo být důležitější. Zopakoval, že kdyby byl prezidentem on, „válka by vůbec nezačala“.