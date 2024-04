Soud v Německu poslal na 12 let za mříže muže za únos a znásilnění dívky

Soud v německé spolkové zemi Porýní-Falc dnes poslal na 12 let do vězení a pak na neurčitou dobu do speciálního zařízení muže, který loni unesl a znásilnil desetiletou dívku. Případ vyvolal diskuzi o nuceném nasazování elektronických náramků sexuálním delikventům.

Dvaašedesátiletý muž, který byl v minulosti opakovaně trestán za sexuální delikty, loni v září ve falckém Edenkobenu dívku zatáhl do auta, když byla na cestě do školy. V opuštěné budově ji znásilnil. Policie ho asi po dvou hodinách dopadla po automobilové honičce a dívku osvobodila. Muž se k činu přiznal hned na začátku procesu a nad svým činem vyjádřil lítost. Kromě únosu nezletilé, závažného sexuálního zneužívání dětí a znásilnění ho soud shledal vinným také z ublížení na zdraví.

Soudkyně řekla, že po odpykání předchozího trestu u tohoto muže recidiva nastoupila „s razantní rychlostí“ a že jde o člověka nebezpečného společnosti.

Muž byl z vězení propuštěn loni v červenci a byl pod policejním dohledem. Nesměl navazovat kontakty s dětmi a mladistvými a zdržovat se v blízkosti hřišť, škol, školek a plováren. Nesměl mít telefon s možností připojení k internetu ani laptop. Podle vyšetřovatelů tento zákaz porušoval a nevyužil ani možnosti chodit na terapii. Odmítal také nechat si kvůli policejnímu dohledu nasadit elektronický náramek a úřady v Porýní-Falci upozorňovaly, že to na rozdíl od jiných spolkových zemí nemohou udělat donucením.

Několik dnů před tím, než muž školačku unesl a znásilnil, požádalo státní zastupitelství, aby byl zatčen, protože porušoval zákazy vztahující se k jeho pobytu na svobodě, například si pořídil chytrý telefon. Dokumenty k jeho zatčení ale na příslušný soud kvůli onemocnění příslušné úřednice dorazily teprve po činu, řekl v minulosti k případu ministr spravedlnosti Porýní-Falce Herbert Mertin. (ČTK)