Pointa N: Vládní strany Babiše ani Okamuru nepotřebují, o migraci se umí pohádat bez nich

Politická Pointa N: Místo toho, aby premiér Petr Fiala plnil sliby, které dal lidem v kampani v roce 2021 a které jsou pro ně klíčové, snaží se hlavně o to, aby udržel vládu do konce volebního období. To mu dnes může stačit k obhajobě křesla předsedy ODS.