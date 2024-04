Fiala: EU si uvědomuje, že vliv Ruska je prokazatelný a je třeba mu čelit

Šéfové států a vlád Evropské unie si podle premiéra Fialy uvědomují, že vliv Ruska v Evropské unii je prokazatelný a že je potřeba být na pozoru. Fiala to řekl po skončení summitu v Bruselu.

Právě téma ruského vměšování do dění v EU bylo na programu jednání ve středu večer, hned po zahájení summitu.

„Vedli jsme debatu o tom, jestli je potřeba posílit pravomoci evropského žalobce nebo dalších institucí, které by mohly účinně bránit ruským pokusům o ovlivnění politiky,“ řekl Fiala novinářům. Státníci si podle něj vyměňovali názory, co by v tomto ohledu mohly jednotlivé státy dělat. „Je potřeba tomu aktivně čelit,“ dodal.

Český premiér a jeho belgický protějšek Alexander De Croo v této souvislosti poslali dopis představitelům unijních institucí a lídrům členských států, v němž informovali o závěrech vyšetřování ruských pokusů vměšovat se do chodu Evropského parlamentu a do voleb. De Croo dopis sdílel na síti X. Mimo jiné se v něm píše, že pokusy o vměšování „zahrnovaly předání hotovosti, především v České republice“.

Česká Bezpečnostní informační služba (BIS) v březnu oznámila, že se jí podařilo „odhalit a zmapovat“ aktivity vlivové sítě financované z Ruska působící v zemích EU, a potažmo v Evropském parlamentu. Česká vláda v reakci uvalila sankce na několik fyzických a právnických osob, včetně mediální společnosti Voice of Europe. Ve zveřejněném dopise Česko vyzývá k jejich zařazení i na evropské sankční seznamy, což Belgie podporuje. (ČTK)