Fiala: Migrační pakt skončil na půl cesty

„Migrační pakt je věc, která skončila na půl cesty,“ řekl po summitu EU premiér Petr Fiala. „Je dobře, že to řeší část problému, ale nejsme spokojeni s tím, jak je řešena návratová politika, zvyšuje se byrokracie u těch řízení oproti původního návrhu,“ doplnil.

To co bude dál (po roce 2026, pozn, red.), to je otázka dalších jednání,“ řekl Fiala na otázku, jak bude česko žádat o výjimku z přispívání do mechanismů solidarity, kdy už vyprší status dočasné ochrany ukrajinským uprchlíkům.

„Není jiná cesta, než najít ještě lepší řešení na úrovni EU v budoucnu, než které máme, jinak se nelegální migrace nezbavíme,“ doplnil Fiala.

„Je zde cesta, jak využít prostředky, které (na českou muniční iniciativu) sbírají slovenští občané, prostřednictví českých neziskových aktivit,“ nastínil Fiala možné řešení.