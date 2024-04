Video dne: Semjon Byčkov oznámil blížící se konec v čele České filharmonie

Video dne: Česká filharmonie představuje 129. koncertní sezonu. Její šéfdirigent Semjon Byčkov při té příležitosti dnes oznámil, že v roce 2028 zakončí své desetileté působení ve funkci šéfdirigenta a hudebního ředitele prvního českého orchestru.

Semjon Byčkov zahájí na podzim svou sedmou sezonu na pozici hudebního ředitele a šéfdirigenta České filharmonie. Na postu hlavního hostujícího dirigenta bude pokračovat nejúspěšnější český dirigent Jakub Hrůša

a spolu s ním sir Simon Rattle.

Byčkov nicméně v rámci oznamování obsahu nadcházející sezony oznámil, že ve funkci šéfdirigenta filharmonie na konci sezony 2027/28 skončí. „Dospěl jsem k závěru, že sen, který jsem měl, když jsem před šesti lety začínal vést tento orchestr – sen o tom, že se Česká filharmonie stane součástí té malé skupiny, která tvoří světovou orchestrální elitu, a že se postarám o to, aby ji svět znal a uznával – se splnil,“ řekl Byčkov u té příležitosti.

I podle generálního ředitele České filharmonie Davida Marečka orchestr pod vedením Byčkova zažíval nevídaný umělecký růst. „Jsme nesmírně vděčni za to, čeho jsme dosud společně dosáhli, a jsem si jistý, že nás čekají mimořádné další čtyři roky. Jak je pro Semjona typické, jeho slova jsou velkorysá a upřímná a vyjadřují jeho myšlení jasněji, než by to dokázal kdokoli jiný,“ dodal Mareček.