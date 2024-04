Okamura: Podpora migračního paktu je od koalice podrazem na Česko

Lídr opozičního hnutí SPD Tomio Okamura dnes ve Sněmovně řekl, že podpora unijního migračního paktu je ze strany koalice „obrovským podrazem“ na Česko. SPD podle něho nebude pakt respektovat.

Jediným řešením problému je nulová tolerance nelegálních migrantů, uvedl na mimořádném poslaneckém jednání, které stejně jako koncem února vyvolalo opoziční hnutí ANO. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) odpoledne vystoupení k migračnímu paktu přerušila. Poslanci se vrátili k řádné schůzi, na jejímž programu jsou interpelace na členy vlády.

„To, že západní Evropa tlačí na přerozdělování migrantů, je logické. Jejich země, přesněji velké části jejich měst, jsou ochromeny. S migranty přišel zločin, extrémní růst násilí, terorismus, znásilňování, loupeže, vraždy a každodenní teror vůči normálním původním Evropanům,“ prohlásil Okamura. Cíl je podle něho jediný, a to odlehčit západní Evropě a přesunout co největší část „nepřizpůsobivých migrantů“ do zemí střední a východní Evropy.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) před tím zdůraznil, že pakt neumožňuje nařídit členskému státu, aby přijal na své území část uprchlíků. Tvrzení opozice o opaku označil za předvolební rétoriku opozice a za politiku strachu. „Neexistuje možnost stát přehlasovat a poručit, že někoho musí v rámci relokací přijmout. Tohle tam prostě není,“ prohlásil ministr.

Předseda klubu SPD Radim Fiala řekl, že vláda i její ministr vnitra nehájili ani na minutu české národní zájmy ani zájmy občanů, neprojevili odvahu a poškodili Česko. Okamura tvrdil, že migrační pakt neřeší příčiny migrace, ale jen její následky, a je podle něho otevřenou pozvánkou do Evropy. Řešení migrace je podle Okamury jednoduché, a to nulová tolerance vůči lidem, kteří překročí unijní hranice nelegálně. „Všechno ostatní jsou jen utopistické řeči,“ míní lídr SPD. (ČTK)