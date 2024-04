Experti: Podíl absolventů doktorského studia nesouvisí s nabízenou kvalitou VŠ

Podíl doktorandů, kteří úspěšně absolvují své studium, nesouvisí podle expertů vždy s kvalitou nabízeného studia a vědy na dané vysoké škole. Mezi obory jsou v dokončování doktorského studia velké rozdíly, které kvalitě vzdělávání a vědy neodpovídají.

V analýze to uvedli odborníci z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI. Upozornili tak na rizika chystané novely vysokoškolského zákona, která má zlepšit finanční postavení doktorandů v Česku. Školy by podle důvodové zprávy k reformě měly dostávat na doktorandy peníze podle několika kritérií, jedním z nich má být studijní neúspěšnost doktorandů.

Pokud by rozdělování peněz bylo závislé převážně na míře dokončování doktorského studia, poškodilo by to podle odborníků kvalitní a náročné doktorské programy. Rozdělování peněz by podle nich mělo vycházet především z kvality vědeckého vzdělávání a ze schopnosti dostat absolventy do prestižních vědeckých a dalších pozic, kde je potřeba jejich vědecké vzdělání.

Novela má motivovat univerzity k častějšímu odměňování doktorandů formou mzdy

V rozdělení peněz by se podle odborníků případně mělo odrážet to, jaké obory jsou pro stát důležité s ohledem na ekonomické a společenské potřeby. Podle důvodové zprávy k novele zákona by měla mezi kritéria patřit kvalita vysoké školy, podíl na celkovém počtu doktorandů za uplynulých pět let nebo délka studia doktorandů na dané vysoké škole.

Univerzity by podle předlohy měly přijímat ke studiu menší množství dobře vybraných uchazečů, kteří ale budou výrazně lépe ohodnoceni, uvedl dříve ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Novela má motivovat univerzity k častějšímu odměňování doktorandů formou mzdy, což by podle ministerstva mělo pomoct při řešení problémů doktorandů při žádostech o hypotéky nebo při nástupu na rodičovskou dovolenou.

„Je důležité si uvědomit, že samotný fakt, že VŠ dostanou na všechny doktorandy fixní sumu, už vytváří tlak na rychlejší dokončování studií – i bez využití míry dokončování pro alokaci prostředků na VŠ,“ uvedli autoři analýzy z IDEA. Zároveň by to podle nich znevýhodnilo programy, které mají oborově přirozeně nižší míru úspěšnosti bez ohledu na kvalitu studia či podporu absolvování. Tím by se podle odborníků významně určovala oborová struktura doktorských studií V Česku.

Mezi lidmi ve věku 32 let je v Česku podle odborníků o osm procent méně absolventů, než je průměr zemí EU

Mohl by se tak snížit počet doktorandů například v IT oborech, kde je míra dokončování studia podle autorů nízká i díky podmínkám na trhu práce. Podobná situace by mohla podle nich nastat u oborů, které mají méně dostupné financování z grantů a nejsou schopné své studenty dostatečně finančně podpořit. Přírodovědné obory mají v současnosti podle odborníků výrazně vyšší podíl doktorandů oproti magisterským studentům než sociálněvědní obory.

VŠ v Česku podle odborníků přijímají ke studiu nadprůměrné množství doktorandů v porovnání se zeměmi Evropské unie. Úspěšnost dokončení jejich studií je ale podprůměrná. Mezi lidmi ve věku 32 let je v Česku podle odborníků o osm procent méně absolventů, než je průměr zemí EU. Vysoký počet studentů a nízká úspěšnost dokončování studia je podle autorů jedním z důvodů, proč je podpora z veřejných peněz na jednoho doktoranda nízká.

Vysoké školy by si podle novely mohly vybrat, zda budou doktorandům vyplácet stipendium, výdělek, nebo kombinaci obojího. Příjem doktorandů v prezenčním studiu by podle návrhu měl být nejméně 1,2násobek minimální měsíční mzdy. Pro výpočet by se měla využívat výše minimální měsíční mzdy platná k 1. červenci roku, ve kterém začíná akademický rok. Nyní dává ministerstvo na stipendium pro jednoho doktoranda 11 250 korun. Minimální mzda je nyní 18 900 korun, její 1,2násobek by tak byl téměř 22 700 Kč. (ČTK)