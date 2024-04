Migrační pakt EU neumožňuje nařídit přijetí uprchlíků, uvedl Rakušan

Migrační pakt EU neumožňuje nařídit členskému státu Unie, aby přijal na své území část uprchlíků, řekl dnes ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Tvrzení opozice o opaku označil za předvolební rétoriku opozice a za politiku strachu, která se bohužel vyplácí.

Uvedl to dnes v rámci mimořádného jednání Sněmovny k migračnímu paktu, které podobně jako koncem února iniciovali poslanci opozičního hnutí ANO.

„Neexistuje možnost stát přehlasovat a poručit, že někoho musí v rámci relokací přijmout. Tohle tam prostě není,“ prohlásil Rakušan. Podobná tvrzení jsou podle něj stejnými mýty jako slova o výpalném, které budou muset členské země za nepřijetí uprchlíků platit. „Povinné relokace umožňují pravidla, která platí dnes. Nikoli Evropským parlamentem schválený migrační pakt,“ poznamenal. V případě povinné solidarity si státy budou moci podle ministra vybrat, jakým způsobem ji poskytnou. „Finanční prostředky, relokace nebo poskytování materiálně-technického zabezpečení,“ vyjmenoval.

„Máme tady politiku strachu, která se bohužel vyplácí. Chalífát se z České republiky nestane,“ uvedl ministr k varování předsedy ANO Andreje Babiše, že se kvůli paktu bude Česko potýkat se stejnými problémy s islámskými uprchlíky jako některé západoevropské státy. „Neboť v ČR tyto problémy nejsou, populisté a extremisté přicházejí se šokujícími obrázky z ciziny, kde migraci nezvládli“, uvedl Rakušan.

Vládní strany se s opozičními shodují podle Rakušana na tom, že migrace je vážným problémem současné Evropy. Současný stav je dlouhodobě neudržitelný, jsou potřeba reálná řešení, řekl ministr. Unie podle něj v posledních deseti letech v hledání řešení i v obecném řešení situace selhala, za což nesou vinu předchozí vlády unijních zemí. „Odmítání není řešení,“ podotkl k Babišovu tvrzení, čemu všemu jako někdejší premiér zabránil.

Lidé, kteří nesplňují pravidla pro udělení azylu, budou podle Rakušana povinně v detenčních zařízeních, což podle něho znamená jednoznačné zpřísnění. Tito lidé se podle ministra nebudou pokládat za ty, kteří vstoupili do EU. „Z detenčních zařízení budou vraceni rovnou zpět do země původu,“ uvedl. V českých zařízeních je aktuálně 111 cizinců a rozhodně nejsou přeplněná, počet migrantů na českém území se loni snížil meziročně o dvě třetiny, uvedl Rakušan.

Pakt má zlepšit podle ministra kontrolu migrantů včetně sběru biometrických údajů. Rakušan podpořil dohody EU s bezpečnými třetími zeměmi, kam by migranti mohli být umístěni. „Jakýkoli posun je lepší než stav, který je dnes. Nefunkční,“ uvedl ministr. Za schválení i „okleštěné“ verze je rád a zdůraznil, že Česko proto nebude hledat potřebnou menšinu zemí pro zablokování paktu v Radě EU, k čemuž ho zástupci ANO vyzývali. Pakt „rozhodně není dokonalý a rozhodně to není cílová stanice evropské migrační politiky“, dodal.

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) uvedl, že k principu solidarity se v oblasti migrace přihlásila Babišova vláda v roce 2020, ale žádné řešení nenavrhla a ani neprosadila. ANO podle ministra „mění názory podle toho, jak se to zrovna hodí“. „Nemůžeme odmítat solidaritu, když je to pro nás nevýhodné, bylo by to nečestné a nesportovní,“ uvedl Dvořák. Kritiku paktu ze strany opozice považuje za hraní na pudy voličů. „Koalice musí být bita, ať udělá cokoli, i když by to bylo v souladu s naším nejhlubším přesvědčením,“ komentoval Dvořák postup opozice. (ČTK)